Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara'nın Polatlı ilçesinde kurt sürüsü traktörün etrafını sardı! O anlar kameraya yansıdı - Öne çıkan haberler

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde kurt sürüsü traktörün etrafını sardı! O anlar kameraya yansıdı

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde traktörle tarlasını süren Ali Yaman'ın etrafını bir anda kurt sürüsü sardı. Sakinliğini koruyan Yaman o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 22:55 Güncelleme: 16.11.2024 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde traktörle tarlasını süren Ali Yaman’ın etrafını kurt sürüsü sardı. O anlar kameraya yansıdı.

        Olay, önceki gün akşam saatlerinde Uzunbeyli Mahallesi yakınındaki tarlada meydana geldi. Traktörle tarlasını süren Ali Yaman'ın etrafını kurt sürüsü sardı. Bir anda çok sayıda kurdun arasında kalan Yaman, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Mahallede kurt dışında domuz gibi yabani hayvanların da tehdit oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, geceleri dışarıya çıkmaktan korktuklarını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Polatlı
        #Ali Yaman
        #kurt sürüsü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gündem oldu
        Gündem oldu