İspanyol hakemden skandal karar: Milliler penaltı bekledi, hakem devam dedi!
A Milli Futbol Takımı, Galler'i konuk ettiği UEFA Uluslar Ligi maçının ilk yarısında Ben Davies'in Kerem Aktürkoğlu'na müdahalesine hakem Juan Munuera, penaltı kararı vermedi ve pozisyona ''çarpışma'' dedi.
A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında bir pozisyonda penaltı bekledi.
Milli takımda Kerem Aktürkoğlu, 36. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Milli takım, bu pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Juan Munuera, bu pozisyonda oyunu sürdürdü.
Kerem Aktürkoğlu, pozisyonda acı içinde kıvrandı, yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelmek zorunda kaldı. Tedavinin ardından oyuna geri dönen Aktürkoğlu'nun durumu, Milli Takım'da kısa süreli endişe yarattı.
HAKEM MUNUERA'YA BÜYÜK TEPKİ
Hakem Munuera'nın bu pozisyonda devam kararı vermesi ilk yarının en tartışmalı anlarından biri oldu.
Milli takım oyuncuları ve teknik heyet, bu karara itiraz etse de, oyun devam etti.