Türkiye-Galler maçı CANLI YAYIN
Türkiye-Galler maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i konuk ediyor. Grupta 10 puanla lider durumda bulunan ay-yıldızlılar, rakibini mağlup etmesi halinde A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Rakibimiz Galler ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye - Galler maçına dair tüm detaylar haberimizde...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya geliyor.
STAT: Kayseri BŞB Kadir Has
HAKEM: Juan Martinez Munuera (İspanya)
SAAT: 20.00
YAYIN: TV 8
Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, SheehanMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
GALİBİYET A LİGİ'Nİ GETİRECEK
4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.
İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi.
İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi.
10 PUANLA LİDERİZ
Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi.
Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor.
Gruptaki diğer maçta ise Karadağ ile İzlanda karşı karşıya geliyor.
A MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemiyor. Ahmed Kutucu, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milliler'de Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi.