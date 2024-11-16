HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, HIV sebebiyle vefat eden 13 yaşındaki A.K. hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmada önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur" ifadelerine yer verildi

Habertürk Giriş: 16.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:39 facebook

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