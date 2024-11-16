Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Ege'de su baskınları yaşanırken İstanbul ve çevresinde fırtına etkili oluyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar görülebilir. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel aktardı...
Türkiye’de son 24 saat kuvvetli hava olaylarıyla geçti. Sağanak altında olan Ege kıyılarında yer yer su baskınları yaşanıyor, uzun kuraklığın ardından gelen kuvvetli yağmurlar en çok İzmir, Aydın, Nazilli, Milas arasında hayatı olumsuz etkiledi.
İzmir’in çeşitli ilçelerinde su havzalarına olumlu katkı yapan yağmurlar, bu gece Antalya ve yakın çevresinde kuvvetlenecek.
Akdeniz’de gecenin ve yarının toplam yağış tahmini yer yer 50 mm’yi geçiyor, Aksu-Kumköy ve Silifke-Mersin merkez arasında pazar öğlen su baskınları yaşanabilir, bu duruma hazır olmakta yarar var.
Orta Karadeniz’de Sinop, Samsun ve Marmara’da Kocaeli, Gölcük diğer kuvvetli yağmur alan diğer merkezler oluyor. Sinop’ta yine 50 mm’yi geçen yağmur düştü.
İSTANBUL'DA YAĞMUR İHTİMALİ AZ
İstanbul’da gelecek saatlerde yağmur ihtimali az, pazar günü de çoğunluklar parçalı bulutlu ve çok bulutlu gökyüzünde geçer, güneşlenemeyen şehir üşüdü. Hissedilen sıcaklıklar İstanbul ve çevresinde 13°C. Yağışlı havanın büyük kısmı Batı ve Orta Karadeniz’e ilerlerken İstanbul’un barajları bu yağışlı sistemi verimli geçiremiyor.
Ankara’da yağmur seyrek aralıklarla geliyor, pazar günü sabah erken saatlerde ve akşam yaklaşırken yine yağmur geçişleri görülebilir. Ankara’da gündüz sıcaklık 11°C, gece hava 5°C’ye kadar soğuyor.
Doğu Anadolu’da yüksek kesimler bu gece beyazlar, yeni kar yağışları pazartesi ve salı günleri de sürecek. Erzincan-Pülümür-Ovacık arasındaki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilir. Ağrı-Kars-Ardahan arasında ve Erzurum’da yine pazartesi salı günleri kar yağışı bekliyoruz, bu kesimlerin şehirler arası yollarında kar nedeniyle ulaşım aksayabilir.
FIRTINA 2 GÜN SÜRECEK
Yağışlı sistem denizlerde fırtına ile denizcileri ve tekneleri zorluyor, bu durum Marmara’da pazartesi gününe kadar sürecek, açık denizde olacaklar Ege, Akdeniz ve Karadeniz için fırtınalı havalar 2 gün daha sürecek görünüyor.
Batıda yağmurlu, doğuda kar yağışlı günlerin ardından yeni hafta batı bölgelerde hava açıyor, İstanbul’da sonraki yağmur ihtimali 21 Kasım Perşembe olarak görünüyor. Bu tarih aynı zamanda Marmara genelinde kuvvetli hava olayları yaşayabiliriz, yeni haftanın tahminlerini yakından takip etmekte yarar var.