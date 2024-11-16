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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi! Sağlık merkezine bırakıp kaçtı! | Son dakika haberleri

        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi! Sağlık merkezine bırakıp kaçtı!

        İstanbul'da, 47 yaşındaki Orhan G., tartıştığı 37 yaşındaki eşi Duygu G.'yi 20 defa bıçakladı. Ağır yaralanan eşini ticari taksiyle Aile Sağlık Merkezinin önüne götürüp bırakan şüpheli olay yerinden kaçtı. Taksicinin olayı polise bildirmesi üzerine, ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Polis, olay yerinden kaçan koca Orhan G.'yi, Bağcılar'da yakalandı. 2 suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye gönderildi

        Giriş: 16.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:10
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        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
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        İstanbul'da olay, dün akşam saat 21.50 sıralarında Arnavutköy Bollucu Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 2 suç kaydı bulunan Orhan G., 2 çocuk annesi eşiyle tartıştı. Çıkan tartışma üzerine, eşini ekmek bıçağıyla 20 kez bıçakladı.

        TAKSİ ÇAĞIRIP SAĞLIK OCAĞINA GİTTİ

        Olaydan sonra ticari taksi çağıran Orhan G., eşini ön koltuğa oturtup, kendisi de arka koltuğa geçti. Bolluca Sağlık Ocağı'na gelen Orhan G., eşiyle taksiden indi. Kadının yaralı olduğunu fark eden ticari taksici hemen polis karakoluna giderek ihbarda bulundu.

        "BEN KOCASIYIM BEN BIÇAKLADIM"

        Taksici polise, "Arabama binen müşterimden kadının yaralı olduğunu fark ettim. Ne olduğunu sorunca arkada oturan adam, 'ben kocasıyım ben bıçakladım' dedi. Onlar inince hemen haber vereyim dedim” diye ihbarda bulundu.

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        SAĞLIK MERKEZİNİN ÖNÜNE BIRAKIP KAÇMIŞ

        Aile Sağlık Merkezine giden polis ekipleri, genç kadını kanlar içinde yerde buldu. Bilinci kapalı bir şekilde sağlık merkezinin önünden alınan Duygu G., sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        ZANLI YAKALANDI, KADININ DURUMU CİDDİ

        Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Bağcılar’a kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Orhan G. yakalandı. Çalışmaların devamında olayda kullanılan ekmek bıçağı da bulundu. Şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, bıçaklanan Duygu G.'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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        #istanbul
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