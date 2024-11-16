2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi! Sağlık merkezine bırakıp kaçtı!

İstanbul'da olay, dün akşam saat 21.50 sıralarında Arnavutköy Bollucu Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 2 suç kaydı bulunan Orhan G., 2 çocuk annesi eşiyle tartıştı. Çıkan tartışma üzerine, eşini ekmek bıçağıyla 20 kez bıçakladı.

TAKSİ ÇAĞIRIP SAĞLIK OCAĞINA GİTTİ Olaydan sonra ticari taksi çağıran Orhan G., eşini ön koltuğa oturtup, kendisi de arka koltuğa geçti. Bolluca Sağlık Ocağı'na gelen Orhan G., eşiyle taksiden indi. Kadının yaralı olduğunu fark eden ticari taksici hemen polis karakoluna giderek ihbarda bulundu.

"BEN KOCASIYIM BEN BIÇAKLADIM" Taksici polise, "Arabama binen müşterimden kadının yaralı olduğunu fark ettim. Ne olduğunu sorunca arkada oturan adam, 'ben kocasıyım ben bıçakladım' dedi. Onlar inince hemen haber vereyim dedim” diye ihbarda bulundu. REKLAM

SAĞLIK MERKEZİNİN ÖNÜNE BIRAKIP KAÇMIŞ Aile Sağlık Merkezine giden polis ekipleri, genç kadını kanlar içinde yerde buldu. Bilinci kapalı bir şekilde sağlık merkezinin önünden alınan Duygu G., sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü.