İDO, BUDO, GESTAŞ ve Ro-Ro seferleri iptal! Marmara'da fırtına! Marmara'da etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, Mudanya ve Bandırma'dan İstanbul ve Armutlu'ya yapılacak seferleri karşılıklı olarak; GESTAŞ ile Marmara Ro-Ro da Güney Marmara hattında yapacağı feribot seferlerini iptal etti. Bursa Valiliği, dün yaptığı açıklamada fırtınanın saatteki hızının 75 km'yi bulacağını duyurmuştu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:24 facebook

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