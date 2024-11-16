İDO, BUDO, GESTAŞ ve Ro-Ro seferleri iptal! Marmara'da fırtına!
Marmara'da etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, Mudanya ve Bandırma'dan İstanbul ve Armutlu'ya yapılacak seferleri karşılıklı olarak; GESTAŞ ile Marmara Ro-Ro da Güney Marmara hattında yapacağı feribot seferlerini iptal etti. Bursa Valiliği, dün yaptığı açıklamada fırtınanın saatteki hızının 75 km'yi bulacağını duyurmuştu
Bursa'da, saatteki hızı 61 kilometreye ulaşan ve gece yarısına kadar süreceği açıklanan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
KABATAŞ VE KADIKÖY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre İDO, Bursa'dan İstanbul Kadıköy-Kabataş, Bandırma'dan Kadıköy'e yapacağı seferlerimi karşılıklı olarak iptal etti.
EMİNÖNE, SİRKECİ SEFERİNE FIRTINA ENGELİ
BUDO da 08.00 ile 19.30 saatleri arasındaki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.
RO-RO SEFERLERİNDE DE İPTALLER VAR
GESTAŞ da resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Marmara hattındaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Marmara Ro-Ro tarafından yapılan açıklamada da Erdek-Saraylar, Saraylar-Barbaros, Erdek-Avşa-Marmara, Avşa-Erdek seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.