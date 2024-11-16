Annesi, Yunus Emre'yi tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!

Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç. (23) ve sevgilisi Yılmaz E.'nin (46) evlilik dışı çocukları oldu. Baba Yılmaz E.'nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmadığını öne süren Dilek Ç., İstanbul'a akrabalarının yanına geldi.

ÇOCUĞA BİBERONLA TİNER İÇİRDİ DHA'daki habere göre 29 Eylül Salı günü Bağcılar'da bir parkta anne, bebeğin biberonuna tiner koydu. 2 yaşındaki Yunus Emre biberondaki tineri içti. Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti.

2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI HAYATINI KAYBETTİ Bebek evde fenalaşınca Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kalan çocuk dün hastanede hayatını kaybetti. Yunus Emre bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kilyos Mezarlığına defnedildi. ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı. Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğin söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.