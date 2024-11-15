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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dilek Çiçek 2 yaşındaki çocuğu Yunus Emre Çiçek'i tiner ile katletti | HABERLER | Son dakika haberleri

        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!

        İstanbul'da, 50 gündür yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, hayatını kaybetti. Bebeğin annesi, 23 yaşındaki Dilek Çiçek tarafından, mamasına tiner ve çamaşır suyu konularak zehirlendiği ortaya çıktı. Çiçek tutuklanırken, 46 yaşındaki baba Yılmaz E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Katil annenin, dikkat çekmemek için üvey ablasından şikayetçi olduğu öğrenildi

        Giriş: 15.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:25
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        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
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        İstanbul’da, 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in annesi Dilek Çiçek (23) tarafından çorbasına ve biberonuna, tiner ile çamaşır suyu konulması sonucu yaşadığı trajedi, Türkiye’nin kanını dondurdu.

        YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        14 Kasım’a kadar hastanede yaşam mücadelesi veren küçük Yunus Emre Çiçek’ten yürek yakan haber geldi.

        "KİMSE SAHİP ÇIKMADI BUNALIMA GİRDİM"

        Dilek Çiçek, cezeevine gönderildi. (Fotoğraf: İHA)
        Dilek Çiçek, cezeevine gönderildi. (Fotoğraf: İHA)

        Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Çiçek, evlilik dışı bir ilişki sonucu dünyaya geldi. Anne Dilek Çiçek, polise verdiği ifadede, "Çocuğum evlilik dışı doğdu. Bana da, ona da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim" dediği öğrenildi.

        ANNE TUTUKLANDI BABA SERBEST

        Baba Yılmaz E., serbest bırakıldı. (Fotoğraf: İHA)
        Baba Yılmaz E., serbest bırakıldı. (Fotoğraf: İHA)

        Olay sonrası gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Yılmaz E. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÜVEY ABLASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

        Anne Çiçek'in, olay sürecinde dikkat çekmemek için üvey ablasından şikayetçi olduğu öğrenildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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        #Yunus Emre Çiçek
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