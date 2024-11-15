Milano'da heyecanlandıran buluşma
Milli maç arasında İtalya'ya tatile giden Okan Buruk önceki gün aracı menajer George Gardi ile buluştu; transfer görüşmeleri de yapıldı
Galatasaray’da devre arası transfer dönemi hareketliliği şimdiden başladı…
Milli maç arasında oğluyla birlikte tatil için İtalya’ya giden Okan Buruk burada da boş durmadı.
Okan Buruk iki günlük tatilin ardından, çarşamba günü ünlü aracı menajer George Gardi ile buluştu.
Aynı dönemde İtalya’da bulunan Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukcu da bu buluşmaya katıldı.
Milano’daki bu zirveyi menajer George Gardi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.
Victor Osimhen’i transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar yol haritası için Gardi’yle fikir alışverişinde bulundu.