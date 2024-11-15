İstanbul'da İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı
Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli İsrail Konsolosluğu yakınlarına gelince pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplere bir süre direnen şüpheli, bölgeye gelen özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla teslim oldu.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.