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        Wanda Nara'dan, ilk açıklama

        Wanda Nara, boşanma aşamasındaki eşi Mauro Icardi'nin evine gitmesi sonrası çıkan tartışma nedeniyle Icardi'yi polise şikayet ettiği iddialarına ilişkin ilk açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 23:37 Güncelleme: 14.11.2024 - 23:37
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        Wanda Nara, Mauro Icardi ve L-Gante üçgeni, son haftalarda medya gündeminden düşmüyor ve her geçen gün yeni iddialarla daha da karmaşık hale geliyor.

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        Tottenham maçında sakatlanarak sezonu erken kapatan Mauro Icardi, milli aranın başlamasıyla birlikte Arjantin'e dönmüştü. Ancak, Arjantin basınında yer alan son iddialar, işleri iyice karıştırdı.

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        İddiaya göre, Icardi, Wanda Nara'nın evine gittiği fakat eşinin kendisini almaması üzerine tartışma çıktığı belirtilmişti. Bu tartışmanın ardından ise, Wanda Nara'nın Icardi'yi polise şikayet ettiği öne sürüldü.

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        Yaşanan bu olayların ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak durumu net bir şekilde dile getirdi.

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        Nara, açıklamasında şunları söyledi; "Dün evimde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin haberler ışığında, medyadan bu olayları bahsetmekten veya bu olaylara atıfta bulunmaktan kaçınmalarını talep ediyorum. Aynı zamanda, medyanın beş çocuğumla ilgili olarak onların yaşamadıkları durumlardan bahsetmekten ve reşit olmayan kızlarım için yapılan nafaka ödemelerinin miktarına herhangi bir atıfta bulunmaktan kaçınmasını talep ettiğimi belirtmek isterim."

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        Öte yandan, Galatasaray Spor Kulübü yaşanan olayları yalanlayarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." denildi.

        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
        #L-Gante
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