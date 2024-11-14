Wanda Nara'dan, ilk açıklama

Nara, açıklamasında şunları söyledi; "Dün evimde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin haberler ışığında, medyadan bu olayları bahsetmekten veya bu olaylara atıfta bulunmaktan kaçınmalarını talep ediyorum. Aynı zamanda, medyanın beş çocuğumla ilgili olarak onların yaşamadıkları durumlardan bahsetmekten ve reşit olmayan kızlarım için yapılan nafaka ödemelerinin miktarına herhangi bir atıfta bulunmaktan kaçınmasını talep ettiğimi belirtmek isterim."