Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda hiçbir şekilde nükleer silah üretme çabasında olmadıklarını ve kimsenin bu politikadan sapmasına da izin vermeyeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 23:27 Güncelleme: 14.11.2024 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran Cumhurbaşkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi kabul etti.

        "HİÇBİR ŞEKİLDE NÜKLEER SİLAH YAPMA ÇABASINDA OLMAMIŞTIR VE OLMAYACAKTIR"

        Görüşmede, ülkesinin nükleer programının UAEA ile işbirliği çerçevesinde devam ettiğini ve şüpheleri ortadan kaldırmaya hazır olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Birçok kez vurguladığımız gibi İran, Rehber'in (Hamaney) açık fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır ve olmayacaktır. Kimsenin de onun bu politikasından sapmasına izin verilmeyecektir." dedi.

        İsrail'in tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, uluslararası toplumun Gazze ve Lübnan'da soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'i durdurması gerektiğini kaydetti.

        REKLAM

        "AKLI BAŞINDA HİÇ KİMSE SAVAŞ BAŞLATMAYA VE ONU YAYMAYA ÇALIŞMAZ"

        Pezeşkiyan, aksi takdirde savaşın yayılacağına işaret ederek, "Biz savaşın ne bizim, ne bölgenin, ne de dünyanın çıkarına olduğuna inanıyoruz. Aklı başında hiç kimse savaş başlatmaya ve onu yaymaya çalışmaz ancak güvenliğimize karşı her eyleme mutlaka kararlı bir şekilde tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        UAEA Başkanı Grossi de Pezeşkiyan'ın görevi döneminde Ajans ile işbirliği açısından olumlu bir dönem olacağına inandığını dile getirdi.

        Grossi, İran ile Ajans arasında iyi etkileşim ve işbirliğinin kesinlikle İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik şüpheleri de ortadan kaldıracağına işaret etti.

        HAMANEY'E FETVAYI GÖZDEN GEÇİRME ÇAĞRILARI

        İran lideri Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, 13 Mayıs'ta yaptığı bir konuşmada, Tahran'ın bölgedeki tek nükleer silah sahibi İsrail tarafından tehdit edilmesi halinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kitle imha silahlarının üretilmesini ve kullanılmasını yasaklayan fetvasının değişebileceğini söylemişti.

        O dönem Harrazi'nin yardımcısı olan bugün Mecliste aldığı güvenoyu ile Dışişleri Bakanlığına gelen Abbas Erakçi de 27 Mayıs'ta Katar'da düzenlenen Al Jazeera Forumu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'den kaynaklanan nükleer tehdidin, bölge ülkelerini nükleer silah tutumlarını gözden geçirmeye zorlayacağını söylemişti.

        REKLAM

        Bölgede tek nükleer silah sahibi İsrail'in tehditlerine karşı ülkede zaman zaman Hamaney'e söz konusu fetvayı gözden geçirme çağrıları yapılıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        Meteoroloji, yurdu uyardı: 10 gün sürecek
        Meteoroloji, yurdu uyardı: 10 gün sürecek
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Milli yıldızlar, Küresel Futbol Ödülleri'ne aday
        Milli yıldızlar, Küresel Futbol Ödülleri'ne aday
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        İşte sezon sonu boşa çıkacak yıldızlar!
        İşte sezon sonu boşa çıkacak yıldızlar!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Ekim ayında kadın cinayetlerinde rekor kırıldı
        Ekim ayında kadın cinayetlerinde rekor kırıldı
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?