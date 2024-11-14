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        Haberler Spor Futbol İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular! - Futbol Haberleri

        İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular!

        Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de milli araya girilirken, takımlar transfer çalışmaları için mekik dokuyor. Avrupa'da ve dünyada birçok yıldız ismin mukavelesi sezon sonunda bitiyor. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:58
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        Transfer dönemlerinde tüm dünyadaki takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çabaya girerken, önceliği bonservisi elinde olan futbolculara veriyor.

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        Sezon sonunda birçok yıldız isim boşa düşerken, Avrupa'da kış transfer döneminden itibaren gelecek yıl için sözleşme imzalanabiliyor.

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        Ülkemizde de başta 4 Büyükler olmak üzere birçok takım, harcama limitine takılmamak ve bonservis ödememek için takımlarıyla sözleşmesi biten futbolculara yöneliyor.

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        İşte sezon sonunda takımlarıyla sözleşmeleri bitecek yıldız futbolcular, mevkileri ve değerleri...

        5

        İlkay Gündoğan (Merkez orta saha) - Manchester City - 12 milyon Euro

        6

        Koke (Merkez orta saha) - Atletico Madrid - 12 milyon Euro

        7

        Jorginho (Ön libero) - Arsenal - 12 milyon Euro

        8

        Sergio Reguilon (Sol bek) - Tottenham - 12 milyon Euro

        9

        Nicola Zalewski (Orta saha sol) - Roma - 12 milyon Euro

        10

        Cristiano Ronaldo (Santrfor) - Al Nassr - 15 milyon Euro

        11

        Thomas Partey (Ön libero) - Arsenal - 18 milyon Euro

        12

        Amad Diallo (Sağ kanat) - Manchester United - 22 milyon Euro

        13

        Lionel Messi (Sağ kanat) - Inter Miami - 25 milyon Euro

        14

        Neymar (Sol kanat) - Al Hilal - 30 milyon Euro

        15

        Virgil van Dijk (Stoper) - Liverpool - 30 milyon Euro

        16

        Kevin de Bruyne (On numara) - Manchester City - 45 milyon Euro

        17

        Heung-Min Son (Sol kanat) - Tottenham - 45 milyon Euro

        18

        Jonathan David (Santrfor) - Lille - 45 milyon Euro

        19

        Joshua Kimmich (Ön libero) - Bayern Münih - 50 milyon Euro

        20

        Alphonso Davies (Sol bek) - Bayern Münih - 50 milyon Euro

        21

        Mohamed Salah (Sağ kanat) - Liverpool - 55 milyon Euro

        22

        Leroy Sane (Sağ kanat) - Bayern Münih - 60 milyon Euro

        23

        Trent Alexander-Arnold (Sağ bek) - Liverpool - 70 milyon Euro

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