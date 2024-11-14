Hakan Keleş: Avrupa kupası hedefimiz var!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Keleş'i getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in sorularını yanıtladı.

"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM" Kasımpaşa'nın tesisleri ve işleyişi dışarıdayken de anlatılıyordu. İçine girdikten sonra çok daha iyi olduğunu fark ettim. Kurulu düzenin, tesisleşmenin ve kulübün ve oyuncu yapısının nasıl olduğunu görüyorsunuz. Böyle bir kulüpte çalışmanın çok iyi olduğunu gördüm ve kendimi şanslı hissediyorum. Burada tek eksik şey başarı, bu sene o hedeflere ulaşmak istiyoruz. "İÇ SAHA PERFORMANSIMIZI YÜKSELTMELİYİZ" Geçen sene inanılmaz bir başarı vardı, beşincilik ve iyi bir performans vardı. Bu sene takviyeler vardı, daha iyi oyuncular alınmasına rağmen saha sonuçları alınamadı. Bakıldığında deplasmanda 11 puanla lig dördüncüsüyüz ama iç saha performanslarında en altlardayız. İç saha performanslarımızı yükseltmek zorundayız, hedeflere böyle yaklaşabiliriz. İç sahada da galip geleceğimize inanıyorum. REKLAM

"GERİYE DÜŞTÜKTEN SONRA ZORLUK ÇEKİYORUZ" Geriye düştüğümüz maçlarda bunu çevirebilmek çok önemli, onda zorluklar çekiyoruz. Rakip öne geçince problemler yaşıyoruz, oyun olarak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. İyi oyunlar vardı ama sonuca çok yansımadı. Çok iyi çalışıp, iyi antrenmanlar yapıp ve coşkulu oynayıp mücadeleyle sonucu lehimize çevirmek için uğraşacağız. Bunu yapabiliriz. "3-0'DAN 3-3 YAPMAK HİÇ KOLAY DEĞİLDİ" Deplasmanda 3 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Galatasaray'dan alınan 3-0'dan sükseli bir geri dönüş var. Bu hiç kolay bir şey değildi. Oradaki ortamı çok iyi biliyorum, oradan puan almak zordur ama 3-0'dan dönmeyi başardı. İstekli, arzulu bir oyunla bunu sağladılar; Beşiktaş maçıyla birlikte bize güzel bir referans oldu. Oyunumuzu daha da geliştirerek devam ettirmek istiyoruz.

"AVRUPA KUPASI HEDEFİMİZ VAR" Deplasmanda mağlubiyetimiz yok, iyi gidiyoruz. İç sahada zorlanıyoruz, bu rakiplerin durumuyla da alakalı. Zor dönemi atlattık, iyi bir dönem bizi bekliyor. Seri galibiyetlerle hedefimize ulaşmak istiyoruz. Milli ara ve BAY haftası bize iyi gelecek. Birbirimizi tanımak için iyi olacaktır. Geçen sene iyi bir başarı vardı ama Avrupa yoktu. Bu sene iyi transferlerle kadro kalitesi güçlendirildi, iç saha performans sıkıntısını aşarsak bunu yakalayacağımızı düşünüyorum. Her türlü imkan ve olanak var. Kasımpaşa'nın hedefi geçen senenin üzerine koymaktır. REKLAM "HÜCUM FUTBOLU SEVİYORUM" Hücum futbolu seviyorum ama eksi averajdayız. Yediğimizden fazlasını atmak zorundayız, keyif verecek bir futbol oynayacağız ama takım savunmasını da ihmal etmeyeceğiz. Hücumsal olarak da kendimizi geliştirmeli ve alternatiflerimizi çoğaltmalıyız.

"ALTYAPIYA GÜZEL YATIRIMLAR YAPILIYOR" Bir hoca için birbirini tanıyan oyuncularla oynamak çok iyi. Oturmuş bir ekiple çalışmak beni memnun ediyor. Altyapılara güzel yatırımlar yapılıyor. Yasin'le bu devam edecek, oranın karşılığını alacağız. "YASİN ÖZCAN'A TEKLİFLER VAR" Yıldız futbolcu transfer edemedim, kısıtlı bütçelerle iyi işler yapmaya çalıştım. asin Özcan daha 18 yaşında, tecrübe kazanması gerekiyor ve burada o şansı buldu. Günden güne daha iyi olacaktır, teklifler de var. Şartlar iyi olursa kulüp onu da değerlendirecektir.