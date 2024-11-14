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        Anasayfa Video 14 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2024 - 17:07 Güncelleme: 14 Kasım 2024 - 17:19

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ile Beykoz Belediyesi'ne usulsüz harcama soruşturması

        * EYT'nin 2 yıllık maliyeti 844,7 milyar TL

        * Donald Trump, Senatör Marco Rubio'yı Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterdi

        * UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi liderlik koltuğunda bulunan ay-yıldızlılar, bu maçı kazanması halinde A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek

        * Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile Cem Yılmaz'ın Almanya'daki gösterisini izledi. Tarkan ve Cem Yılmaz, gösteri sonrasında bir araya geldi

        * Bugün başlayan MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, 20 Kasım'da sona erecek. Atama sonuçları ise 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak

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