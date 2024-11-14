14 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...
* İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ile Beykoz Belediyesi'ne usulsüz harcama soruşturması
* EYT'nin 2 yıllık maliyeti 844,7 milyar TL
* Donald Trump, Senatör Marco Rubio'yı Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterdi
* UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi liderlik koltuğunda bulunan ay-yıldızlılar, bu maçı kazanması halinde A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek
* Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile Cem Yılmaz'ın Almanya'daki gösterisini izledi. Tarkan ve Cem Yılmaz, gösteri sonrasında bir araya geldi
* Bugün başlayan MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, 20 Kasım'da sona erecek. Atama sonuçları ise 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak