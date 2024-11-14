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        Haberler Spor Transfer Anderson Talisca için flaş transfer açıklaması! - Futbol Haberleri

        Anderson Talisca için flaş transfer açıklaması!

        Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giymiş olan Anderson Talisca'nın ismi Fenerbahçe ile anılıyordu. Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldız için flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 20:49 Güncelleme: 14.11.2024 - 20:49
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        Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş forması giymiş olan Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anılıyordu. Brezilyalı futbolcu için resmi açıklama geldi.

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        Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

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        Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli ekibin transfer gündeminde Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın olduğu söylenmişti.

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        Portekizli çalıştırıcının kadrosunda görmek istediği iddia edilen Talisca için Al-Nassr yetkililerinden flaş bir açıklama geldi.

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        AL-NASSR İLE YOLA DEVAM EDECEK

        Arabistan'da yayın yapan Al-Youm gazetesinin haberine göre; Al-Nassr yetkilileri Brezilyalı oyuncu için "Kulüp, Anderson Talisca için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı ve oyuncu, kulübün bir parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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        Tecrübeli orta saha için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Suudi kulübünün yöneticileri, doğal olarak Talisca'nın yoluna Al-Nassr'da devam edeceğini bildirdi.

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        Al-Nassr ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca bu sezon çıktığı 17 maçta 8 gollük skor katkısı verdi.

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