Anderson Talisca için flaş transfer açıklaması!
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giymiş olan Anderson Talisca'nın ismi Fenerbahçe ile anılıyordu. Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldız için flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...
Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş forması giymiş olan Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anılıyordu. Brezilyalı futbolcu için resmi açıklama geldi.
Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli ekibin transfer gündeminde Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın olduğu söylenmişti.
Portekizli çalıştırıcının kadrosunda görmek istediği iddia edilen Talisca için Al-Nassr yetkililerinden flaş bir açıklama geldi.
AL-NASSR İLE YOLA DEVAM EDECEK
Arabistan'da yayın yapan Al-Youm gazetesinin haberine göre; Al-Nassr yetkilileri Brezilyalı oyuncu için "Kulüp, Anderson Talisca için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı ve oyuncu, kulübün bir parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli orta saha için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Suudi kulübünün yöneticileri, doğal olarak Talisca'nın yoluna Al-Nassr'da devam edeceğini bildirdi.