Öldürülmeden önce katilinin adını verdi! Tekirdağ'da, tarlada cansız bedeni bulunan 52 yaşındaki Tuncay Çelikkaya'nın, İsa Tanınmış adlı kişinin İstanbul'da bir doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğu, başına bir şey gelmesi halinde sorumlunun bu kişi olduğu yönünde mektup bıraktığı ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan Tanınmış, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.11.2024 - 08:03 Güncelleme: 15.11.2024 - 08:03 facebook

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