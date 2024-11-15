Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
Tekirdağ'da, tarlada cansız bedeni bulunan 52 yaşındaki Tuncay Çelikkaya'nın, İsa Tanınmış adlı kişinin İstanbul'da bir doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğu, başına bir şey gelmesi halinde sorumlunun bu kişi olduğu yönünde mektup bıraktığı ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan Tanınmış, tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tuncay Çelikkaya (52), 7 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.
2 GÜN ÖNCE CESEDİ TARLADA BULUNDU
DHA'daki habere göre yakınlarının polise kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı. Çelikkaya, 2 gün önce, kırsal Türkgücü ile Çeşmeli mahalleleri arasında, tarlada ölü bulundu.
EVİNDE İHBAR MEKTUBUNA ULAŞILDI
Ölümü şüpheli bulan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Çelikkaya'nın evinde arama yapıldı, savcılığa iletilmek üzere bir ihbar mektubu bulundu.
TETİKÇİ İLE PAZARLIĞA ŞAHİT OLMUŞ
İncelenen mektupta Çelikkaya'nın İsa Tanınmış adlı kişinin, İstanbul Beylikdüzü'nde A.Ö. adlı doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğunu ve başına bir iş gelmesi halinde de sorumlusunun bu kişi olduğunu yazdığı görüldü.
MEKTUPTAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mektup üzerine, İsa Tanınmış İstanbul'da yakalanıp Çorlu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanınmış, tutuklandı.
BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Boğulduğu değerlendirilen Tuncay Çelikkaya'nın kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından netleşecek.