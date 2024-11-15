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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de apartmandaki haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı | Son dakika haberleri

        İzmir'de apartmandaki haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı

        İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen 1 yaşındaki erkek bebek hayatını kaybetti. Apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 01:15 Güncelleme: 15.11.2024 - 01:15
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        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
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        İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki bir apartmanda 12 Kasım'daki haşere ilaçlamasının ardından 14 Kasım saat 11.30 sıralarında bazı vatandaşların ilaçlamadan etkilendiğinin 112 ihbar hattına bildirildiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; ilaçlamayla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K'nin zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U'nun tedavisine Alsancak Devlet Hastanesi'nde devam edilmektedir. Vefat eden bebeğin babası R.K. ve annesi R.K. tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alınmıştır."

        Olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanın tahliye edildiği, burada yaşayanlara geçici barınma imkanı sunulduğu bildirilen açıklamada, "Ayrıca AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başlanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Konak
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