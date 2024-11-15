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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi | Son dakika haberleri

        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi

        Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in "suda boğulma" sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 00:37 Güncelleme: 15.11.2024 - 00:37
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        Van Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cansız bedeninden alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numunelerin incelenmesi tamamlandı.

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        Adli Tıp Kurumundan Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporun tespit kısmında, Kabaiş'in suda boğularak hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

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        Van'da 27 Eylül'den itibaren kendisinden haber alınamayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş, 15 Ekim'de Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

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        Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine, kesici ve ateşli silahla yaralanmaya ya da kemik kırığına ilişkin bir bulguya rastlanmayan Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

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        Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

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