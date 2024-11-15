Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eğitime ara verildi: Yeni Delhi'yi duman kapladı, hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaştı | Dış Haberler

        Eğitime ara verildi: Yeni Delhi'yi duman kapladı, hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaştı

        Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve Tac Mahal'da hava kirliliğinin tehlikeli seviyeye ulaşmasının ardından eğitime ara verildi. İlkokullarda yüz yüze eğitime ara verilirken, Tac Mahal'deki anıt hava kirliliğinden gözükmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 08:26 Güncelleme: 15.11.2024 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hindistan'ın başkentinde hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının ardından ilkokullara yüz yüze eğitime ara verildi.

        Yeni Delhi'de kötüleşen hava kirliliği nedeniyle tüm ilkokullara ikinci bir duyuruya kadar yüz yüze eğitime ara verildi: havadaki kirlilik sebebiyle sisten Tac Mahal anıtını bile gizlendi.

        2

        30 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Delhi ve çevresindeki alan, hava kirliliği açısında dünya sıralamasında sürekli en üst sıralarda yer alıyor.

        3

        Hava kirliliği, Delhi'de yaşayanlar için yıllık felaket kaynağı haline geldi ve çeşitli hükümet girişimleri sorunu bir şekilde ele almayı başaramadı.

        4

        'Sis krizi' ayrıca şehir genelinde ve Hindistan'ın kuzeyinde çok sayıda başka aksaklığa da yol açtı; uçuşlarda ve trenlerde gecikmeler ve iptaller yaşandı.

        5

        Hastanelerde kirliliğe bağlı solunum sorunlarıyla gelen hastalarda artış olduğu bildirildi.

        6

        Zorunluluk hali olmayan tüm inşaatlar yasaklandı, vatandaşlara toplu taşıma kullanmaları ve ısınma için kömür ve odun kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #hindistan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı
        İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!