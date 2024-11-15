Eğitime ara verildi: Yeni Delhi'yi duman kapladı, hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaştı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve Tac Mahal'da hava kirliliğinin tehlikeli seviyeye ulaşmasının ardından eğitime ara verildi. İlkokullarda yüz yüze eğitime ara verilirken, Tac Mahal'deki anıt hava kirliliğinden gözükmedi
Hindistan'ın başkentinde hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının ardından ilkokullara yüz yüze eğitime ara verildi.
Yeni Delhi'de kötüleşen hava kirliliği nedeniyle tüm ilkokullara ikinci bir duyuruya kadar yüz yüze eğitime ara verildi: havadaki kirlilik sebebiyle sisten Tac Mahal anıtını bile gizlendi.
30 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Delhi ve çevresindeki alan, hava kirliliği açısında dünya sıralamasında sürekli en üst sıralarda yer alıyor.
Hava kirliliği, Delhi'de yaşayanlar için yıllık felaket kaynağı haline geldi ve çeşitli hükümet girişimleri sorunu bir şekilde ele almayı başaramadı.
'Sis krizi' ayrıca şehir genelinde ve Hindistan'ın kuzeyinde çok sayıda başka aksaklığa da yol açtı; uçuşlarda ve trenlerde gecikmeler ve iptaller yaşandı.
Hastanelerde kirliliğe bağlı solunum sorunlarıyla gelen hastalarda artış olduğu bildirildi.
Zorunluluk hali olmayan tüm inşaatlar yasaklandı, vatandaşlara toplu taşıma kullanmaları ve ısınma için kömür ve odun kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.