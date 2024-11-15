Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu? Doğal yaşamın dev kuşlarının gizemli davranışının sebebi ne?

        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu? Doğal yaşamın dev kuşlarının gizemli davranışının sebebi ne?

        Tehlikeden kaçmak için kafalarını kuma gömen devekuşları gerçekten bu davranışı sergiliyor mu? "Kafasını kuma gömmek" deyimi, devekuşlarına atfedilen bir davranıştan türemiş olsa da, bilim bu inanışın doğru olmadığını söylüyor. Bu yazımızda devekuşlarının gerçek yaşam alışkanlıklarını ve efsaneleşmiş davranışlarını ele alıyoruz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 08:30 Güncelleme: 15.11.2024 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DEVEKUŞLARININ İLGİNÇ DAVRANIŞLARI

        Devekuşları, dünyanın en büyük ve en ağır kuşları olarak dikkat çekerler. Boyları yedi ile dokuz fit arasında değişirken, ağırlıkları 350 pound’a kadar çıkabilir. Ancak bu devasa kuşların kafaları nispeten küçüktür, bu da onların görünüşlerini ve davranışlarını oldukça ilginç hale getirir.

        2

        Devekuşları, yumurtalarını bırakmak için yere sığ çukurlar kazarlar. Yumurtalarını her gün gagalarıyla çevirirler ve uzaktan bakıldığında bu davranış, kafalarını kuma gömüyorlarmış gibi görünebilir. Ayrıca, yerde bitki yerken de başları aşağıda olduğu için yine uzaktan bakıldığında kafalarını kuma gömmüş gibi algılanabilirler

        3

        BAZI YANLIŞ İNANIŞLAR VE EFSANELER

        Devekuşlarıyla ilgili en yaygın inanışlardan biri, tehlike anında kafalarını kuma gömdükleridir. Bu davranışın, devekuşlarının kendilerini gizlemeye çalıştığına dair bir savunma mekanizması olduğuna inanılır. Ancak bu inanış, gerçeği yansıtmaz ve tamamen bir efsaneden ibarettir.

        4

        Devekuşlarının kafalarını kuma gömerek avcılardan kaçınmaya çalıştıklarına dair bu inanış, aslında Romalı doğa bilimci Pliny the Elder’in yazılarında geçen bir gözlemden kaynaklanır. Pliny, devekuşlarının tehdit altında kafalarını saklayarak tüm vücutlarını gizlediklerini yazmıştır, ancak bu bilgi günümüzde bilimsel olarak desteklenmemektedir.

        5

        GERÇEKLER VE DOĞRU BİLGİLER

        Hayvan davranışları üzerinde uzmanlaşmış bilim insanları, devekuşlarının aslında kafalarını kuma gömmediklerini belirtiyor. Devekuşları, doğal yaşam alanlarında kendilerini tehlikeden korumak için hızlı koşma yeteneklerini kullanır. Saatte 70 kilometreye kadar hızla koşabilen devekuşları, kaçmak için bacaklarını kullanır.

        6

        Kafalarını gömmeleri durumunda boğulacakları için bu davranışın doğada görülmesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra, tehdit altında hissettiklerinde yere uzanarak büyük bedenlerini gizlemeye çalışabilirler.

        7

        DEVEKUŞLARININ SAVUNMA STRATEJİLERİ

        Devekuşları tehlike anında hızlarını ve keskin duyularını kullanarak kendilerini korur. Tehdit altındayken yere yatarak gövdelerini kamufle edebilir veya kendilerine özgü bir toz bulutu oluşturarak düşmanı şaşırtabilirler.

        8

        Ayrıca, güçlü bacakları sayesinde bir tekme ile aslan gibi büyük yırtıcıları bile uzaklaştırabilecek kadar kuvvetli bir savunma yapabilirler. Kafalarını gömmek gibi bir davranışları olmasa da, doğada son derece etkili savunma mekanizmalarına sahiptirler.

        Kaynak: Live Science

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı
        İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!