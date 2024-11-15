Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
Adana'da, cezaevinde olduğu belirlenen Orhan B.'nin evine düzenlenen operasyonda yatakların altına gizlenmiş 2 ruhsatsız av tüfeği, bahçedeki köpek kulübesinde ise el bombası ele geçirildi. Orhan B.'nin annesi Aysel B. ile yeğeni Arda A. gözaltına alındı
Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Mahallesi’ndeki bir evde silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
YATAKLARDA AV TÜFEĞİ BULUNDU
DHA'daki habere göre ekipler, cezaevinde olduğu belirlenen Orhan B.’nin evine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, yatakların altına gizlenmiş 1’i otomatik 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
KÖPEK KULÜBESİNDEN EL BOMBASI ÇIKTI
Bahçede aramayı sürdüren polis, köpek kulübesinin içindeki leğene gizlenmiş el bombası buldu. Operasyonda, Orhan B.’nin annesi Aysel B. ile yeğeni Arda A. gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Şüpheliler sorgulanmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü. Ele geçirilen el bombası Bomba İmha Şube Müdürlüğü’ne, silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.