ABD seçimlerinden sonra bir ayrılık daha: St. Pauli kulübü X'i bıraktı

ABD Başkanlık Seçimleri'ni Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasının ardından bazı kurumlar, Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya uygulaması X'ten çekildiklerini duyurdu.

Bu kurumlardan biri, sol görüşlü taraftarlara sahip olan Almanya Bundesliga ekiplerinden St. Pauli.

Çekilme gerekçelerini açıklayan kulüp, X'in milyarder sahibi Elon Musk'ın uygulamayı, 'Alman parlamento seçim kampanyasını etkileyebilecek bir nefret körükleyicisine' dönüştürdüğünü söyledi.

"Musk, Twitter'ı ele geçirdiğinden beri platformu bir nefret makinesine dönüştürdü. Irkçılık ve komplo teorilerinin kontrol edilmeden yayılmasına izin veriliyor. Hakaret ve tehditler nadiren yaptırıma tabi tutuluyor ve ifade özgürlüğü olarak satılıyor. Hesap artık kullanılmayacak, ancak son 11 yılın içeriği, çağdaş tarihi değeri göz önünde bulundurularak çevrimiçi kalacaktır."

İspanyol La Vanguardia gazetesi de aynı kararı alarak X'in dezenformasyon ve komplo teorileri için bir 'yankı odası' haline geldiğini ve hesaplarını askıya alacaklarını açıkladı.

Lemon, paylaştığı Instagram videosunda "Bunca yıl boyunca Twitter'da ve ardından X'te hepinizle bağlantı kurmayı sevdim, ancak platformdan ayrılma zamanım geldi. Bir zamanlar buranın dürüst tartışma, şeffaflık ve ifade özgürlüğü için bir yer olduğuna inanıyordum ama artık bu amaca hizmet etmediğini hissediyorum."

"Tanrım, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmem için bana huzur ver. Değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret. Ve aradaki farkı bilmek için bilgelik ver."

"Berlinale 31 Aralık 2024'te X'e veda etmeye karar verdi. Bunca yıldır bizi burada takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Berlinale ile ilgili her şeyle Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube ve web sitemiz üzerinden bağlantıda kalın. Orada görüşmek üzere! #Berlinale"

Dünyanın en büyük film festivallerinden biri olan Berlin Film Festivali de 15 yılın ardından artık X'te yayın yapmayacak.

"X-odus" kampanyası

Health Poverty Action CEO'su aktivist Martin Drewry, kamuoyunu X'i kullanmayı bırakmaya çağırdı. "X-odus" kampanyasıyla çağrısını yayan Drewy, "Küresel bir adalet örgütü olarak, daha iyi bir dünya için çalışan herkesin Twitter/X'in gücünü ve etkisini sürdürmeyi bırakması için kampanya yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.

X'te bulunan herkesin Elon Musk'a bir ayrıcalık alanı açtığını, servetini ve gücünü sürdürmesine yol açtığını söyleyen Drewry, şunları kaleme aldı: