Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!

Kara Kartal’da, Onur Bulut ve Mustafa Hekimoğlu, ligde 6’şar kezle sonradan oyuna en çok dahil olan futbolcular olurken, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu ile Salih Uçan 4’er, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç ve Jean Onana 3’er, Cher Ndour, Bahtiyar Zaynutdinov, Joao Mario ile Milot Rashica 2’şer, Jackson Muleka, Arthur Masuaku, Can Keleş, Al-Musrati ve Necip Uysal da 1’er defa kulübeden gelerek görev aldı.