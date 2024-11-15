Bakan Yumaklı'dan yumurta fiyatları açıklaması: "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"

Zeytin Festivali’ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Ülke olarak dünyanın 2. büyük zeytinyağı üreticisiyiz. Dünyanın yüzde 14 zeytinyağı üretimini de Türkiye gerçekleştiriyor. Zeytinyağı ihracatında 4. sıradayız. Ancak son yıllarda özellikle ürünlerin kalitesinde artış markalaşma konusu bizi bambaşka bir boyuta getirdi. Ancak daha çok gidecek mesafemiz var. Dolaysıyla biz sadece Kilis'te değil Türkiye'nin dört bir tarafında zeytin üretimi ve bundan ortaya çıkan sofralık zeytin ve zeytinyağlık zeytini üretmeye devam edeceğiz. Umuyorum ki kısa sürede birinci sıraya yerleşeceğiz.

REKLAM KUŞ GRİBİ VAKALARINDA ARTIŞ VAR MI? Tüm dünyada çok farklı şeklide yer alıyor. Avrupa’da bunu çok yoğun bir şekilde hissediyor. Kuş gribi var. Bizim ülkemizde de zaman zaman kuş göç yollarında olmamız sebebiyle farklı yerlerde bio güvenlik tedbirlerine riayet edenlerde bir problem yok ama etmeyenlerle alakalı kuş gribi konusu çoğalıveriyor. Bizde çok duyarlıyız bu konuda. Konya’da tespit edildi daha sonra da Eskişehir ve Afyon’da görüldü. Bunların üzerine kararlı bir şekilde gittik ve orayı eradike ederek bu hastalığın bütün Türkiye’ye yayılmasını engelledik. Bunda herhangi bir sorun yok. Bunda herhangi bir sorun yok.

YUMURTA FİYATINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ NE? Bizim yeterliliğimiz yumurtada yüzde 115. Son 15 günde yumurtaya gelen zam yüzde 45. Biz bunu neyle açıklayacağız. Hangi maliyetler arttı. Fırsatçılık konusu son dönemde işini iyi yapanları ve böyle davranmayanları tenzih ediyorum. Adeta bunu gelir kapısı olarak gören zihniyetler oluşmaya başladı. Ticaret Bakanlığı'mız gerekli araştırmalara başladı zaten. Bizde kendi bakanlığımızın alanı ile ilgili zerre kadar tolerans göstermeyeceğiz. Çünkü bu konu kabul edilebilir değil. Yani hem sizin yüzde 115 yeterliliğiniz var hem de toplamın içerisinde yüzde 6'lık bir pay var. Oralarda hiç ürün üretilmediğini varsayarsak hiçbir önemi yok. Ama siz 15 günde 45 üzerinde zam yapabiliyorsunuz. Bunu ne hak kabul eder ne de kul kabul eder. Biz de kabul etmiyoruz. Bu konuda iki bakanlık olarak ciddi tedbirler alıyoruz. Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği budur.