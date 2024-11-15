NYT yazdı: Elon Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü

New York Times, dünyanın en zengin insanı ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk, İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile ABD-İran gerilimine ilişkin bir görüşme yaptığını öne sürdü.

NYT'nin haberine göre, Musk, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said Erivan ile görüşmesinde İran ile ABD arasındaki gerginliğin nasıl azaltabileceği konusu ele alındı.

Görüşme, Trump'ın Musk'ın yeni hükümette kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçeceğini açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti. TOPLANTIYI MUSK TALEP ETTİ New York Times'a konuşan iki İranlı yetkiliye göre, görüşmede İran ve ABD arasındaki gerginliğin nasıl azaltılacağı ele alındı. İranlı yetkililerden biri, Musk'ın toplantıyı talep ettiğini ve büyükelçinin toplantı yerini seçtiğini söyledi.

REKLAM Trump, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaları ele almaya hazırlanırken, dünyanın en zengin insanı Musk, yabancı yetkililerle görüşmelere yardımcı oluyor. Musk'ın bu ayın başlarında Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesine konuk olarak katıldığı ve Zelenskiy'nin, Musk'a şirketi Starlink aracılığıyla Ukrayna'ya sağladığı uydular için teşekkür ettiği bildirilmişti.