Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var

Şüphesiz bir üst “lige” yükselirken gruptaki tüm takımları yenmek önemli bir kazanım olacaktı. Deplasmanda onların kazanmaya daha yakın olduğu fakat iyi bir sonuç aldığımızı hatırlatarak rövanşta da tam tersini yaşadık.

Bunun yanında unutulmaması gereken sayıda ve önemde eksiklerimizin olduğunu yabana atmıyorum. Kenan ve İrfan Can milli takım seviyesinde de olsa çok önemli eksikler. Üstüne maçta da Hakan Çalhanoğlu’nu kaybettik... İlk yarıda gayet iyi oynayan millilerimiz ikinci yarıda bir türlü tempoyu istediği seviyeye çıkaramadı. İlk yarıdaki oyununun büyüsüne kapılan Montella’nın İsmail yerine direkt santrafor tercih etmemesine katılmasam da saygı duyuyorum.

REKLAM Bununla birlikte maç içinde net bir penaltımız hem hakem hem de VAR tarafından atlandı. Gerçi VAR’ın karışmamasını genel Avrupa standartına baktığımızda çok şaşırtıcı bulmuyorum. Lakin Enes’in pozisyonunda da açı kurbanı olmuş olabiliriz. Sonuç olarak kazanmaya çok yaklaşsak da bizim için özellikle ofansif anlamda çok ders çıkarmamız gereken bir maçı geride bıraktık...

Umarım sadece göreve gelmek için Montella’ya saldıranlar yeniden hortlamaz. Sadece yakın olduğu teknik adamı göreve getirmek için basın mensupları futbolun gerçekleriyle alakası olmayan eleştiriler yapmaz. Gelişmekte olan, keyif veren iyi futbol oynayan bir milli takımımız var ve Montella göreve geldiği günden bu yana ilk kez kazanması gereken bir maçta takımını hedefe götüremedi...