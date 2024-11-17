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        Haberler Gündem İstanbul Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı

        Bağcılar'da polis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotofkokteyli atarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 01:55 Güncelleme: 17.11.2024 - 01:55
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        Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
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        Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta bir grubun, ellerinde molotofkokteylleri ve EYP'lerle yürüdüğüne ilişkin ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis aracına molotofkokteyli ve EYP atan gruptakiler, ara sokaklara kaçtı.

        Araçta küçük çapta hasar oluşurken, patlamayan EYP'ler için bölgeye uzman ekip çağrıldı.

        Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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