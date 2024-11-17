En-Nesyri için Suudi Arabistan iddiası: "Anlaşma yakın!"
Suudi Arabistan basını, Fenerbahçe'de istenileni veremeyen Youssef En-Nesyri'nin, Al-Nassr'a imza atmak üzere olduğunu iddia etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Faslı golcü futbolcu Youssef En-Nesyri için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.
Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın, Fenerbahçe'den Faslı golcüyü kadrosuna katmak istediğini ve futbolcuyla anlaşmanın yakın olduğunu iddia etti.
Faslı forvet ile sözleşme görüşmelerini ilerletmek amacıyla Al-Nassr kulüp yetkililerin İstanbul'da olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe'nin de Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca ile ilgilendiği iddia ediliyordu.
En-Nesyri için daha önce de İspanya'dan eski kulübü Sevilla'nın adı gündeme gelmişti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.