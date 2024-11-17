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        Haberler Spor Transfer En-Nesyri için Suudi Arabistan iddiası: "Anlaşma yakın!" - Futbol Haberleri

        En-Nesyri için Suudi Arabistan iddiası: "Anlaşma yakın!"

        Suudi Arabistan basını, Fenerbahçe'de istenileni veremeyen Youssef En-Nesyri'nin, Al-Nassr'a imza atmak üzere olduğunu iddia etti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 18:17 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:17
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        Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Faslı golcü futbolcu Youssef En-Nesyri için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

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        Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın, Fenerbahçe'den Faslı golcüyü kadrosuna katmak istediğini ve futbolcuyla anlaşmanın yakın olduğunu iddia etti.

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        Faslı forvet ile sözleşme görüşmelerini ilerletmek amacıyla Al-Nassr kulüp yetkililerin İstanbul'da olduğu vurgulandı.

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        Fenerbahçe'nin de Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

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        En-Nesyri için daha önce de İspanya'dan eski kulübü Sevilla'nın adı gündeme gelmişti.

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        FENERBAHÇE PERFORMANSI

        Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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        Sarı-lacivertlilerin bonservisine 19.5 milyon euro ödediği En-Nesyri'nin sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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