Malatya'da kazaya müdahale eden polisler TIR'ın altında kaldı: 1 şehit Malatya'da feci bir kaza meydana geldi. Kazaya müdahale eden polisler saman balyaları yüklü TIR'ın altında kaldı. Kazada 1 polis şehit oldu 1 polis de yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.11.2024 - 21:07 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:08 facebook

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