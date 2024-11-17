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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisler TIR'ın altında kaldı: 1 şehit | Son dakika haberleri

        Malatya'da kazaya müdahale eden polisler TIR'ın altında kaldı: 1 şehit

        Malatya'da feci bir kaza meydana geldi. Kazaya müdahale eden polisler saman balyaları yüklü TIR'ın altında kaldı. Kazada 1 polis şehit oldu 1 polis de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 21:07 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:08
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        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale eden polis ekibine TIR'ın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen saman balyası yüklü TIR, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde, başka bir kaza nedeniyle yolda önlem alan polislere çarptı.

        Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

        Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

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