Malatya'da kazaya müdahale eden polisler TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
Malatya'da feci bir kaza meydana geldi. Kazaya müdahale eden polisler saman balyaları yüklü TIR'ın altında kaldı. Kazada 1 polis şehit oldu 1 polis de yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale eden polis ekibine TIR'ın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen saman balyası yüklü TIR, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde, başka bir kaza nedeniyle yolda önlem alan polislere çarptı.
Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.
Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.