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        Haberler Magazin Rami Malek, Galata Köprüsü'nde

        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde

        Rami Malek'in başrolünde yer aldığı 'Amatör' adlı filmin fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tarihi Yarımada'dan ve Malek'in Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşüne ait görüntüler de yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 08:36 Güncelleme: 18.11.2024 - 08:37
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        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
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        Başrollerinde Oscar ödüllü Rami Malek ve Oscar adayı Laurence Fishburne'ün yer aldığı casusluk türündeki 'Amatör'ün çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da gerçekleştirildi.

        20th Century Studios'un yeni casusluk gerilim filmi 'Amatör’ün ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tarihi Yarımada'dan ve Malek'in Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşüne ait görüntüler de yer aldı.

        'Amatör'ün yönetmen koltuğunda James Hawes otururken senaryo, Robert Littell'in romanından Ken Nolan ve Gary Spinelli tarafından kaleme alındı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca; Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani yer alıyor.

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        #Rami Malek
        #amatör
        #Laurence Fishburne
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