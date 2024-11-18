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        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm! Yurt genelinde yağış var!

        Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün 7 bölgemizde de yağış bekleniyor. 16 kent için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...

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        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 08:02 Güncelleme: 18.11.2024 - 08:02
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        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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        HAVA SICAKLIĞI GÜNEYDOĞU'DA DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        16 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 16 kentimiz ise şöyle: Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Malatya, K.Maraş, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak ve Osmaniye.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar:

        ANKARA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR: 16, Parçalı bulutlu

        BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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        KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        EDİRNE: 14, Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 15, Parçalı bulutlu

        MANİSA: 16, Parçalı bulutlu

        ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 20, Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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        KAYSERİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        BOLU: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        DÜZCE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        AMASYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TOKAT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

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        KARS: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        MALATYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        SİİRT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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