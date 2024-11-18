Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
Bursa'da, önceki gün özel halk otobüsünde tartıştığı 44 yaşındaki Gülay K.'yi kalçasından bıçaklayarak kaçan 58 yaşındaki M.Y. yakalandı. 3 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi
Bursa'da olay, 16 Kasım’da saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Başaran Mahallesi-Atatürk Caddesi hattında toplu ulaşım sağlayan 19-İ numaralı özel halk otobüsüne binen Gülay K. (44) ile M.Y. (58) arasında tartışma çıktı.
KADINI KALÇASINDAN BIÇAKLADI
DHA'da yer alan habere göre yaşanan arbede sırasında Gülay K., tartıştığı M.Y.’nin bıçaklı saldırısında yaralandı. M.Y., olayın ardından otobüsten inip kaçtı.
POLİS, ZANLININ PEŞİNE DÜŞTÜ
Sağ kalçasından bıçaklanan Gülay K., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan M.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
DİĞER YOLCULARA DA SATAŞMIŞ
Görgü tanıkları polise, şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu, otobüsteki yolculara sataştığı, Gülay K.’yi de kendisine tepki göstermesi üzerine bıçaklayıp, o sırada durağa yanaşan otobüsten inip kaçtığı yönünde ifade verdi.
YAKALANIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.Y.’yi, olaydan bir gün sonra, Başaran Mahallesi’nde yakaladı. 3 suç kaydı olduğu öğrenilen M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.