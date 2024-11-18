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        Haberler Magazin Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı - Magazin haberleri

        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı

        Meksika'da düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Ayliz Duman, yarışma sonrası açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:23
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        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
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        2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. Yeni Kainat Güzeli, Danimarkalı Victori Kjær Theilvig oldu.

        2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) Theilvig, tacını, 2023 Kainat Güzeli seçilen Nikaragualı Sheynnis Palacios'tan aldı.

        Yarışmada ülkemizi temsil eden Ayliz Duman, dereceye giremedi. Duman, final gecesinin ardından; "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. Yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" açıklamasını yaptı.

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        Ayliz Duman sonrasında bir açıklama daha yaparak; "Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel, bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ülkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum. TOP 30 bekliyordum açıkçası çünkü çok çalıştım ve çok çabaladım ama demek ki hayırlısı böyleymiş. Zorlu bir süreçti, iyisiyle kötüsüyle bana tecrübe oldu. Mesajlarınızı görüyorum ve tek tek okuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        20 yaşındaki Ayliz Duman, hakkındaki "estetikli" yorumları için yarışma öncesi şu ifadeleri kullanmıştı: Tabii ki de her yerim doğal. 18 yaşına girdiğimde heves edip dudak dolgusu yaptırmıştım ama onun dışında hiçbir estetğim yok. Aldığım yorumların yüzde 85'i iyi diyebilirim ama 'estetik güzeli' diyerek beni eleştirenler de oldu.

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        #Ayliz Duman
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