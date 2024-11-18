Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.378,32 %-0,12
        DOLAR 34,5398 %0,29
        EURO 36,4846 %0,48
        GRAM ALTIN 2.880,38 %1,53
        FAİZ 42,67 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,15 %1,90
        BITCOIN 91.796,00 %2,97
        GBP/TRY 43,6185 %0,31
        EUR/USD 1,0551 %0,10
        BRENT 71,67 %0,89
        ÇEYREK ALTIN 4.709,41 %1,53
        Haberler Ekonomi Emlak Konutta 10 yılda en çok hangi bölgeler değerlendi? - Emlak Haberleri

        Konutta 10 yılda en çok hangi bölgeler değerlendi?

        Konut fiyat artışı, son aylarda enflasyon karşısında mağlup! Uzun vadeli perspektifte bakıldığında ise durum değişiyor. 2014 Ekim'den 2024 Ekim'e kadarki 10 yıllık süreçte enflasyon yüzde 946 artarken, konut fiyatlarının Türkiye ortalamasındaki artışı yüzde 1950'yi buldu. Peki en çok hangi bölgelere yatırım yapanlar kazandı? Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...

        Giriş: 18.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        En çok hangi bölge kazandırdı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB'nin bugün açıkladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre; ekim ayında fiyatlar nominal olarak yüzde 26,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı. Enflasyon karşısındaki artışı gösteren reel fiyatlar, son aylarda enflasyona mağlup oluyor. Peki uzun vadede konutun getirisi ne durumda?

        TCMB verilerine göre 2014 Ekim'den 2024 Ekim'e kadarki 10 yıllık süreçte enflasyon yüzde 946,39 arttı. Bu süreçte konut fiyatlarındaki artış ise Türkiye ortalamasında yüzde 1950 oldu.

        20 bölgeye ayrılmış şekilde yayımlanan verilere göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 2642 ile Aydın, Denizli, Muğla'da yaşandı. Bu bölgeyi yüzde 2492 ile Balıkesir, Çanakkale ve yüzde 2483 ile Antalya, Burdur, Isparta takip etti. Özellikle pandemi döneminde fiyatları adeta uçuşa geçen yazlık bölgelerdeki artış, konut fiyatlarına böyle yansıdı.

        Listedeki bir diğer ilginç nokta ise İstanbul'un durumu oldu. 20 bölgenin yer aldığı listede İstanbul, kendisine 19. sırada yer bulabildi. Enflasyonun çok üzerinde bir getiri sağlasa da İstanbul'da 10 yıllık fiyat artışı yüzde 1727 ile üst sıralardan uzakta kaldı.

        En düşük fiyat artışının yaşandığı bölge ise yüzde 1617 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu.

        Bölge Değişim(%)
        Türkiye 1949.93
        Aydın, Denizli, Muğla 2642.06
        Balıkesir, Çanakkale 2492.67
        Antalya, Burdur, Isparta 2483.50
        Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 2445.02
        Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce 2255.37
        İzmir 2249.84
        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 2247.69
        Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari 2146.53
        Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 2134.13
        Konya, Karaman 2085.43
        Adana, Mersin 2017.60
        Bursa, Eskişehir, Bilecik 2008.03
        Ankara 1984.85
        Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 1905.69
        Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak 1882.86
        Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 1779.87
        Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Yozgat 1758.34
        İstanbul 1727.63
        Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 1617.29
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün