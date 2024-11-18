Roblox, yeni güvenlik güncellemeleri getirdi! Türkiye'de yeniden erişime açılıyor mu?
Ağustos ayında Türkiye'de BTK tarafından erişim engeli getirilen popüler mobil oyun Roblox'tan bir dizi güvenlik güncellemesi açıklaması geldi. Özellikle çocukların güvenliklerini ön plana çıkartan bu yeni güncelleme maddeleri yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada geçerli olacak. Daha önce Türkiye'de ofis açma niyetini de vurgulayan oyun devinin bu güncelleme sonrası yakın zamanda erişime açılma ihtimali de daha kuvvetli hale geldi
Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve Türkiye'de Ağustos 2024'te BTK tarafından erişime kapatılan Roblox, uygulamayı yeniden kullanıma açabilmek için önemli güncellemeler ve açıklamalar yapıyor.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ofis açmak ve popüler oyunu yeniden kullanıcılarıyla buluşturmak için görüşmelerin sürdüğünü açıklayan firma, şimdi de özellikle çocuk oyuncuların güvenliklerini koruyacak önemli yeniliklerle karşımıza çıktı. Ebeveyn kontrollerini ve çocukların oyun içi mesajlaşmalarını kapsayan bu güncellemeler sonrası, uygulamanın yakın zamanda yeniden kullanıma açılması beklentileri de arttı.
SEBEP ÇOCUK İSTİSMARI OLARAK AÇIKLANMIŞTI
Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasından duyurulan erişim engeli kararında, “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri kullanılmıştı. Daha sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sebebin çocuk istismarı olduğunu vurgulayarak, "Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" sözleriyle engeli açıklamıştı.
ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN GÜNCELLEME!
Oyun firması bu gelişmeler ışığında çocukların güvenliğini ön plana çıkartan bu yeni güncelleme paketini duyurdu. İşte Roblox'un o güvenlik açıklaması...
"Roblox’un duyuracağı yenilikler, platformda yerleşik güvenlik korumalarını, ebeveyn kontrollerinde önemli güncellemeleri, içerik etiketlemeyi ve genç kullanıcılar için daha sıkılaştırılacak yeni sınırları içermektedir.
18 Kasım Pazartesi gününden itibaren:
TÜRKİYE'DE OFİS AÇMAK İÇİN ADIMLAR VAR
Ağustos ayında erişime kapatılan Roblox, yasağın kaldırılmasının ardından Türkiye'de ofis açacağını da duyurmuştu. Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada yasağa konu olan içerikleri önceden kaldırdıklarını belirterek "Neden yasaklandığımızı çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Sorunun çözümü için başta BTK olmak üzere ilgili kurumlarla görüşme içinde oldukları bilgisini verdi.
380 MİLYONUN ÜZERİNDE KULLANICISI VAR
Popüler oyun platformunun engellendiği Ağustos 2024'te yapılan açıklamaya göre dünya çapında toplam 380 milyonun üzerinde bir kullanıcı sayısı olduğu vurgulanıyor. Bu da bilgisayar oyun pazarının önemli uygulamalarından Steam'in yaklaşık olarak 2 katı, dünyaca ünlü Sony PlayStation'ın ise üç katına denk geliyor. Roblox'un Türkiye'de ise 15 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğu vurgulanıyor.