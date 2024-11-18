Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi - Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!

        Bilecik'te, iki aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki anne Yeliz Efe ile 3 yaşındaki kızı Ela Efe, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bilecik'te alınan bilgilere göre, kaza, Bilecik-Bozüyük-Bursa karayolu Muratdere kavşağında meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Kemal Kuruoğlu idaresindeki ticari taksi, kavşakta 'U' dönüşü yaptığı esnada Bursa istikametine seyir halinde ilerleyen Raşit Efe idaresindeki otomobille çarpıştı.

        OTOMOBİLDEKİ AİLE YARALANDI

        İHA'daki habere göre yaşanan trafik kazasında, otomobil sürücüsü Raşit Efe ve içinde bulunan eşi Yeliz Efe (30) ile kızları kızı Ela Efe (3) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        YARALI ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yaralı anne ve kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, taksi sürücüsü ve araç içinde yolcu olarak bulunan 1 kişi kazayı yara almadan atlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bilecik
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün