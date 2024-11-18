Bilecik'te alınan bilgilere göre, kaza, Bilecik-Bozüyük-Bursa karayolu Muratdere kavşağında meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Kemal Kuruoğlu idaresindeki ticari taksi, kavşakta 'U' dönüşü yaptığı esnada Bursa istikametine seyir halinde ilerleyen Raşit Efe idaresindeki otomobille çarpıştı.

İHA'daki habere göre yaşanan trafik kazasında, otomobil sürücüsü Raşit Efe ve içinde bulunan eşi Yeliz Efe (30) ile kızları kızı Ela Efe (3) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALI ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralı anne ve kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, taksi sürücüsü ve araç içinde yolcu olarak bulunan 1 kişi kazayı yara almadan atlattı.