Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
Bilecik'te, iki aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki anne Yeliz Efe ile 3 yaşındaki kızı Ela Efe, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor
Bilecik'te alınan bilgilere göre, kaza, Bilecik-Bozüyük-Bursa karayolu Muratdere kavşağında meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Kemal Kuruoğlu idaresindeki ticari taksi, kavşakta 'U' dönüşü yaptığı esnada Bursa istikametine seyir halinde ilerleyen Raşit Efe idaresindeki otomobille çarpıştı.
OTOMOBİLDEKİ AİLE YARALANDI
İHA'daki habere göre yaşanan trafik kazasında, otomobil sürücüsü Raşit Efe ve içinde bulunan eşi Yeliz Efe (30) ile kızları kızı Ela Efe (3) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YARALI ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralı anne ve kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, taksi sürücüsü ve araç içinde yolcu olarak bulunan 1 kişi kazayı yara almadan atlattı.