Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması: Silah endüstrisi savaş istiyor
ABD Başkanlık seçimlerinin galibi Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Seçilmiş Başkan Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihi öncesinde silah endüstrisinin Üçüncü Dünya Savaşı istediğini öne sürdü.
ABD Başkanlık Seçimleri'ni kazanan Trump, mevcut Başkan Biden'dan görevi 20 Ocak'ta devralacak.
Bu tarihe kadar geçen sürecin iki taraf için de sorunsuz bir geçiş süreci olmasını istediğini belirten Trump ve Biden yönetimleri arasında Ukrayna konulu bir ihtilaf çıktı.
ABD yönetimi, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdi.
Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.
Mevcut Başkan Biden yönetiminin Ukrayna politikasıyla tamamen farklı bir politika uygulaması beklenen Trump tarafında ise Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., bir açıklama yaparak Biden yönetimini suçladı.
Trump Jr.'ın açıklaması şöyle:
"Silah endüstrisi, babamın barışı sağlama ve hayat kurtarma şansı olmadan III. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyor gibi görünüyor. O trilyon dolarları kilitlemem gerek. Hayat kahrolsun!!! Aptallar!"
Truımp'ın Sağlık Bakanı adayı olarak ilan ettiği Robert F. Keneddy Jr. da bir paylaşım yaparak, "Şu anda ABD dış politikasını yöneten, 'boyun askılı' isimsiz adamlar görünüşe göre Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce III. Dünya Savaşı başlatmak istiyor." dedi.
Rusya'dan açıklama
Rus milletvekili Maria Butina, Başkan Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırmak için ABD yapımı silahlar kullanmasına izin vermesi halinde III. Dünya Savaşı riskini aldığını söyledi.
Reuters'a konuşan Butina, "Bu adamlar, Biden yönetimi, hala güçleri varken ve hala görevdeyken durumu azami ölçüde tırmandırmaya çalışıyor. Trump'ın bu kararın üstesinden geleceğine dair büyük bir umudum var çünkü III. Dünya Savaşı'nın başlaması riskini ciddi bir şekilde alıyorlar ki bu hiç kimsenin çıkarına değil."