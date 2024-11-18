Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması: Silah endüstrisi savaş istiyor

ABD Başkanlık Seçimleri'ni kazanan Trump, mevcut Başkan Biden'dan görevi 20 Ocak'ta devralacak.

Bu tarihe kadar geçen sürecin iki taraf için de sorunsuz bir geçiş süreci olmasını istediğini belirten Trump ve Biden yönetimleri arasında Ukrayna konulu bir ihtilaf çıktı.

ABD yönetimi, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı. REKLAM Mevcut Başkan Biden yönetiminin Ukrayna politikasıyla tamamen farklı bir politika uygulaması beklenen Trump tarafında ise Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., bir açıklama yaparak Biden yönetimini suçladı.

Trump Jr.'ın açıklaması şöyle: "Silah endüstrisi, babamın barışı sağlama ve hayat kurtarma şansı olmadan III. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyor gibi görünüyor. O trilyon dolarları kilitlemem gerek. Hayat kahrolsun!!! Aptallar!" The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 17, 2024 Truımp'ın Sağlık Bakanı adayı olarak ilan ettiği Robert F. Keneddy Jr. da bir paylaşım yaparak, "Şu anda ABD dış politikasını yöneten, 'boyun askılı' isimsiz adamlar görünüşe göre Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce III. Dünya Savaşı başlatmak istiyor." dedi.