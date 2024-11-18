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        Haberler Gündem Son dakika: Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı

        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı

        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme tarihi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. Sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:20
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        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
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        Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

        Yerlikaya şunları söyledi:

        "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

        Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

        Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

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