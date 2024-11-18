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        Haberler Gündem Güncel Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu | Son dakika haberleri

        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu

        Sümerlileri Türkiye'ye öğreten ve "Son Sümer Kraliçesi" olarak da anılan 110 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, dün akşam yaşama veda etmişti. Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu. Buna göre Çığ'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Mersin'in Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:47 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:07
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        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
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        Mersin'de 110 yaşında yaşamını yitiren Türkiye'nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

        DHA'nın haberine göre Muazzez İlmiye Çığ, 1'inci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden birkaç hafta önce Bursa'da doğdu.

        1919'da beşinci yaş gününü kutladığı sırada, İzmir Yunan ordusu tarafından işgal edilince öğretmen olan babası, ailesinin güvenliğini sağlamak için Çorum'a taşındı ve Muazzez İlmiye Çığ, ilköğrenimini burada tamamladı. Çığ ayrıca Fransızca ve keman dersleri aldı. 1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi ve 1931'de, 17 yaşına geldiğinde ilkokul öğretmeni yetiştiren bu okuldan mezun oldu. Yaklaşık 5 yıl boyunca Eskişehir'de öğretmenlik yaptı. 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü'ne girdi.

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        ÇİVİ YAZILI BİNLERCE TABLETİN TEMİZLENMESİNDE GÖREV YAPTI

        1940'ta diplomasını aldıktan sonra, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni oluşturan 3 kurumdan biri olan Antik Şark Eserleri Müzesi'nde 10 yıl sürecek kariyerine, kurumun arşivlerinde tercüme edilmeden ve tasnif edilmeden saklanan binlerce çivi yazılı tablet alanında uzman olarak başladı. Meslektaşları Hatice Kızılyay ve Fritz Rudolf Kraus ile birlikte, müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılan binlerce tableti temizledi, ardından sınıflandırıp, numaralandırdı. Çığ, 74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu ve 3 bin tabletin kopyasını çıkarıp, katalog halinde yayımladı. 1972'de emekliye ayrıldı. Emeklilikten sonra bir süre yurt dışında yaşayan Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji Kongresi'ne katıldı.

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        16 KİTAP YAZDI, BİRÇOK ÖDÜL ALDI

        Prof. Samuel Noah Kramer'in 'History Begins at Sumer' adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da 'Tarih Sümer'de Başlar' adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Kitabın çok ilgi görmesi ile 1993'te çocuklara yönelik 'Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk' da dahil Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap yazdı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi'nden, 'İlk Çivi Yazısı ve Sümeroloji Uzmanı' unvanıyla fahri doktora aldı. Muazzez İlmiye Çığ'ın özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda bulunuyor. 16 kitap yazan Çığ, hayatı boyunca çok sayıda ödüle de layık görüldü.

        Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Türkiye'nin ilk Sümeroloğu ve akademisyen Çığ, yoğun bakıma alındı. Çığ, dün hayatını kaybetti. Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlanıyor.

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