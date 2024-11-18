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        Haberler Spor Transfer Ada devinden Victor Osimhen için takas teklifi! - Futbol Haberleri

        Ada devinden Victor Osimhen için takas teklifi!

        Bonservisini Napoli'de bulunduran Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu Victor Osimhen için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Manchester United, yıldız forvet için Napoli'nin kapısını sürpriz bir takas teklifiyle çaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:55
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        Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in adı transferle ilgili gündemden düşmüyor.

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        İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini gündeme taşımıştı.

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        Il Mattino'da yer alan habere göre, Manchester United, Osimhen için düşündüğü para + Joshua Zirkzee teklifini Napoli'ye sundu.

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        Manchester United'ın Zirkzee'nin yanında sunduğu bonservis bedelinin 30 milyon euro olduğu kaydedildi.

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        Napoli'nin Osimhen için serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu istediği ancak Manchester United'dan gelen teklifin ardından transfer konusunda pazarlıklara açık olduğu öne sürüldü.

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        Öte yandan Manchester United'ın teklifine rağmen Osimhen'in Napoli'deki 11 milyon euro'luk yıllık ücretinin İngiliz ekibinde sorun olabileceği vurgulandı.

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        HT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programına konuk olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Osimhen'in 75 milyon euroluk çıkış maddesi var. Galatasaray yönetimi, oyuncu da istediği takdirde bonservisini almak için her türlü şartı zorlayacaktır. Hemen olmaz, belki sezon sonu olur. Galatasaray yönetimi, taraftarı, teknik direktörü herkes Osimhen'in burada olmasını ister. Zaten Osimhen burada Galatasaray'dan başka takımda da oynamaz." ifadelerini kullanmıştı.

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        GALATASARAY PERFORMANSI

        Galatasaray'da 9 maçta süre bulan Osimhen, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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