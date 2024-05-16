Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor

Dünya şaşırtıcı bir demografik dönüm noktasıyla karşı karşıya. Kısa bir süre sonra küresel doğurganlık oranı, nüfusu sabit tutmak için gereken noktanın altına düşecek. Wall Street Journal’a göre hatta bu çoktan gerçekleşmiş bile olabilir.

Doğurganlık neredeyse her yerde, her gelir, eğitim ve işgücüne katılım düzeyindeki kadınlar için düşüyor. Düşen doğum oranları, yaşam biçimleri, ekonomilerin büyüme şekilleri üzerinde büyük etkiler yaratıyor.

Yüksek gelirli ülkelerde doğurganlık oranı 1970'lerde nüfus yenilenme seviyesinin altına düştü ve pandemi sırasında daha da geriledi. Gelişmekte olan ülkelerde de düşüyor. Örneğin; Hindistan geçen yıl en kalabalık ülke olarak Çin'i geçti; ancak doğurganlığı şu anda nüfus yenilenme seviyesinin altında.

“DEMOGRAFİK KIŞ GELİYOR”

Pensilvanya Üniversitesi'nden demografi konusunda uzman ekonomist Jesús Fernández-Villaverde, "Demografik kış geliyor" diyor.

Birçok dünya lideri bunu ulusal bir aciliyet meselesi olarak görüyor. Daralan işgücü, yavaşlayan ekonomik büyüme ve yetersiz emeklilik maaşları ile giderek daha az çocuk sahibi olan bir toplumun canlılığı konusunda endişe duyuyorlar. Daha küçük nüfuslar, azalan küresel nüfuzla birlikte geliyor ve bu da ABD, Çin ve Rusya'da süper güç olarak uzun vadeli konumlarına ilişkin soruları artırıyor.

DEMOGRAFİ UZMANLARI: DÜNYA NÜFUSU 40 YIL İÇİNDE AZALMAYA BAŞLAYABİLİR Bazı demografi uzmanları, dünya nüfusunun 40 yıl içinde azalmaya başlayabileceğini düşünüyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, çökmekte olan doğurganlığı Batı medeniyeti için Rusya'dan daha büyük bir tehdit olarak nitelendirdi. Bir yıl önce Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkenin doğum oranındaki çöküşün Japonya’yı “bir toplum olarak işlev görmeye devam edip edemeyeceğimizin eşiğinde” bıraktığını ilan etti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise ülkenin “demografik GSYH’sini (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) yükseltmeye öncelik verdi. REKLAM Hükümetler bu düşüşü durdurmak için programlar başlattı; ancak şu ana kadar pek bir ilerleme kaydedilemedi. DEMOGRAFİK SÜRPRİZ Bir kadının yaşamı boyunca kaç bebek sahibi olmasının beklendiğini gösteren küresel doğurganlık oranının 2.5 olduğu 2017 yılında, Birleşmiş Milletler bu oranın 2020'lerin sonunda 2,4'e düşeceğini düşünüyordu. 2017 yılında küresel doğurganlık oranı (bir kadının yaşamı boyunca kaç bebek sahibi olmasının beklendiğini gösteren küresel doğurganlık oranı) 2.5 iken, Birleşmiş Milletler (BM) bu oranın 2020'lerin sonunda 2.4'e düşeceğini düşünüyordu. Ancak BM, 2021 yılına gelindiğinde bu oranın 2.3'e düştüğü sonucuna vardı ki bu da demografi uzmanlarının küresel nüfus yenilenme oranı olarak kabul ettiği 2.2'ye yakın. Nüfusu zaman içinde sabit tutan yenilenme oranı zengin ülkelerde 2.1 iken, kız çocuklarının erkek çocuklarından daha az doğduğu ve daha fazla annenin doğurganlık döneminde yaşamını yitirdiği gelişmekte olan ülkelerde biraz daha yüksek. REKLAM

DOĞUM ORANLARI BM TAHMİNİNİN ALTINDA KALDI BM henüz 2022 ve 2023 yılları için tahmini doğurganlık oranlarını yayınlamamış olsa da Fernández-Villaverde, BM tahminlerini dünya nüfusunun kabaca yarısını kapsayan bu yıllar için gerçek verilerle destekleyerek kendi tahminini üretti. Ulusal doğum kayıtlarının genellikle BM'nin öngördüğünün yüzde 10 ila 20 altında doğum bildirdiğini tespit etti. Çin geçen yıl 9 milyon doğum bildirdi; bu, BM'nin merkezi senaryosunda tahmin edilenden yüzde 16 daha az. ABD'de ise geçen yıl 3,59 milyon bebek doğdu; ve bu da, BM'nin tahmininden yüzde 4 daha az. Diğer ülkelerde hedefin altında kalan rakam ise daha da büyük. Mısır geçen yıl yüzde 17 daha az doğum bildirirken; 2022'de Kenya yüzde 18 daha az doğum bildirdi. Fernández-Villaverde, küresel doğurganlığın geçen yıl 2.1 ila 2.2 arasına düştüğünü tahmin ediyor ve bunun insanlık tarihinde ilk kez küresel nüfus yenilenmesinin altında olacağını söylüyor. Austin'deki Teksas Üniversitesi'nde nüfus ekonomisti olan Dean Spears, verilerin doğurganlığın tam olarak ne zaman düşüp düşmediğini bilmek için yeterince iyi olmadığını söyleyerek, “Ancak geçiş noktasının çok uzak olmadığı konusunda emin olmak için yeterli kanıtımız var” dedi. REKLAM 2061’DE ZİRVE YAPACAK VE DÜŞMEYE BAŞLAYACAK Birleşmiş Milletler 2017 yılında, o zamanlar 7.6 milyar olan dünya nüfusunun 2100 yılında 11,2 milyara ulaşacağını öngörmüştü. 2022 yılına gelindiğinde ise bu rakam düşürüldü ve 2080'lerde 10.4 milyara çıkarıdı. Bu da muhtemelen güncelliğini yitirdi. Washington Üniversitesi Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü şimdi 2061'de 9.5 milyar civarında zirve yapacağını ve ardından düşmeye başlayacağını öngörüyor.