Bolu'da trafik ışıkları kaldırıldı

Bolu Belediyesi tarafından sürücülerin trafikte bekleme sürelerini azaltmak ve yakıttan tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla kent merkezindeki trafik ışıklarının tamamı kaldırıldı.

Işıkların kaldırıldığı alanlara Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından akıllı dönel kavşaklar inşa edildi. 287 noktadaki trafik ışıklarının kaldırılmasıyla birlikte kent merkezindeki ana arterlerle kavşaklarda sürücüler bekleme yapmadan yollarına devam ediyor.

Ayrıca ışıklı ve ışıksız direklere dijital reklam panoları yerleştirilerek, daha estetik ve renkli bir görünüme kavuştu. "TRAFİK KAZALARI YÜZDE 50 AZALDI" REKLAM Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 5 yıllık süreçte 287 noktadaki trafik ışıklarını kaldırdıklarını belirterek, "Yeni yaptığımız kavşaklara da hiç trafik ışığı koymadık. Bolu halkı kurallara riayet etti. Herkese özel ders verseydik bu kadar etkili olmazdı. Trafik kazaları yüzde 50 oranında azaldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü de trafik kazalarının en çok azaldığı il ödülünü alıyor. Bu durum bizi de mutlu ediyor" dedi.

"BELKİ DE AVRUPA'YA FİKİR İHRAÇ ETTİK" Tanju Özcan, "Türkiye'deki ilk denemeydi bu. Küçük bir şehir olan Sinop'ta tarihi boyunca hiç ışık yoktu. Bolu ölçeğinde hiçbir şehir bunu denemeyi göze almadı. Akıllı dönel kavşaklar ayrıca 8 depoda bir depo akaryakıt tasarrufu sağlıyor. Her yönüyle güzel oldu. Bizim Almanya'da kardeş belediyemiz var, Neuss Belediyesi. Başkan bey bizi ziyarete geldiğinde bu uygulamayı görev yaptığı kente de taşımak istediğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda gittiğimde ışıkların yarısının kaldırıldığını gördüm. Belki de ilk kez Avrupa'ya fikir ihraç ettik" diye konuştu.