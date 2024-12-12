"Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından düzenlenen TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi bu yıl "Yatırımcı İlişkileri ile Fark Yaratmak" ana temasıyla gerçekleştirildi.

Zirvede konuşan Arıkan, Türkiye'de kayıtlı yatırımcı sayısının 36 milyon, bakiyeli yatırımcı sayısının ise 10 milyon 600 bin olduğunu söyledi.

Arıkan, pay senedinin doğrudan yatırımcı sayısının 6 milyon 900 bin civarında olduğunu, dolaylı yatırımcı sayısına bakıldığında ise yatırım fonlarına yatırım yapan 5,5 milyona yakın kişi ile 4,5 trilyon liralık bir portföy değerine ulaşıldığını belirtti. REKLAM Bu yatırım fonlarının içerisinde çok önemli oranda hisse senedi içeren fonlar olduğunu bildiren Arıkan, "Bizde kayıtlı olmayan bir de BES fonları var. Yani toplamda baktığımız zaman Türkiye'de şirket hisse senetleri, pay senetlerinden kâr elde eden 10 milyonu aşan yatırımcı var" açıklamasında bulundu.

Arıkan, yatırımcı ilişkilerinin çok değerli, önemli bir altyapı gerektirdiğine işaret ederek, "Türkiye olarak kurduğumuz bu altyapı, yatırımcı hizmetlerine ilişkin hakikaten çok sağlam, değerli ve önemli" diye konuştu. SPK'nin liderliği ve düzenleyici kuruluş olarak yön göstermesinin bu anlamda çok kıymetli olduğunun altını çizen Arıkan, şunları kaydetti: