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        Haberler Gündem 3. Sayfa ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Sena intihar mı etti eşi mi vurdu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?

        Adana'da eşiyle tartışan 23 yaşındaki Günay Sena Kocabaş, tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybetti. Kadını kucağında dışarı çıkartıp kazağı ile yarasına tampon yapan eşi 21 yaşındaki İbrahim S., ise tutuklandı. Tartışmanın kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:58
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        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
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        Adana'da edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 8 Aralık Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, Günay Sena Kocabaş (23), 2 yıl önce İbrahim S. (21) ile severek evlendi.

        KOCA UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞTI

        İHA'daki habere göre bir süre sonra ikili arasında kıskançlık yüzünden sürekli tartışmalar yaşanmaya başladı. İbrahim S., birkaç kez eşini darp ettiği için evden de uzaklaştırma aldı.

        TARTIŞMA SIRASINDA GÖĞSÜNDEN VURULDU

        8 Aralık günü Günay Sena Kocabaş, eşinin telefonunda bir kadından gelen mesajları görünce aralarında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşine ait tabancayla göğsünden vurulan genç kadın ağır yaralandı.

        KAZAĞIYLA TAMPON YAPMAYA ÇALIŞTI

        Kucağına aldığı eşini apartman girişine götüren İbrahim S., hem telefonla yardım istedi hem de kazağını çıkartıp yarasına tampon yaparak kurtarmaya çalıştı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kadının kendinden geçtiğini gören İbrahim S., onu bir ara kucağına alıp götürmeyi denedi ancak yere düştü. Karısına sarılıp saçını okşayan İbrahim S.’nin sesini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hayata geri döndürdüğü genç kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        "BEN ÖLDÜRMEDİM, İNTİHAR ETTİ" İDDİASI

        Polis tarafından gözaltına alınan İbrahim S.'nin ifadesinde, “Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Bu nedenle sinirlenip silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim” dediği öğrenildi.

        ŞÜPHELİ KOCA TUTUKLANDI

        Genç kadının ailesi ise “Kızımızı o vurdu” diyerek İbrahim S.'den şikayetçi olup, daha önce darp edildiğine yönelik belgeleri savcılığa sundu. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen koca tutuklandı.

        İbrahim S.'nin ve ölen eşinin el svapları alındı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu, alınan örneklerin sonucuna göre belli olacak. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi ise otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.

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        #Günay Sena Kocabaş
        #adana
        #Son dakika haberler
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