12 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...
* İsrail, Suriye sınırındaki tampon bölgede bulunan Kuneytra beldesini işgal etti. İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Suriye ile olan tampon bölgeyi işgalinin "geçici olduğu" öne sürüldü
* TCMB verilerine göre ekim ayında 1.88 milyar dolar cari fazla verildi. Böylece 5 ay üst üste cari fazla kaydedilmiş oldu
* İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti adlı cani hakim karşısına çıktı. Geçti'nin baro tarafından atanan avukatları davadan çekildi
* UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, İsveç temsilcisi Malmö ile; Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek
* ÇABA Derneği'nin Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran, son yolculuğuna uğurlandı. Pek çok ünlü isim, Cankurtaran'ın cenazesine katıldı
* BİLSEM ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri erişime açıldı