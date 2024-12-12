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        Anasayfa Video 12 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Aralık 2024 - 17:16 Güncelleme: 12 Aralık 2024 - 17:41

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * İsrail, Suriye sınırındaki tampon bölgede bulunan Kuneytra beldesini işgal etti. İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Suriye ile olan tampon bölgeyi işgalinin "geçici olduğu" öne sürüldü

        * TCMB verilerine göre ekim ayında 1.88 milyar dolar cari fazla verildi. Böylece 5 ay üst üste cari fazla kaydedilmiş oldu

        * İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti adlı cani hakim karşısına çıktı. Geçti'nin baro tarafından atanan avukatları davadan çekildi

        * UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, İsveç temsilcisi Malmö ile; Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek

        * ÇABA Derneği'nin Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran, son yolculuğuna uğurlandı. Pek çok ünlü isim, Cankurtaran'ın cenazesine katıldı

        * BİLSEM ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri erişime açıldı

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