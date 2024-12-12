Dr. Özlem Cankurtaran'a veda
İki gün önce hayatını kaybeden ÇABA Derneği'nin Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran, son yolculuğuna uğurlandı. Pek çok ünlü isim, Cankurtaran'ın cenazesine katıldı
ÇABA Derneği Onursal Başkanı, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı nedeniyle vefat etti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cankurtaran için Zincirlikuyu Camii'nden öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Hülya Avşar, Orhan Gencebay, Ali Sunal, Hamdi Alkan, İbrahim Büyükak'ın yanı sıra iş ve cemiyet dünyasından da pek çok isim katıldı.
Dr. Özlem Cankurtaran'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Hülya Avşar, "Hayat, ne söyleyebiliriz böyle zamanlarda... Birçok dostu var, sevilen biriydi. Mekânı cennet olsun" dedi.
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