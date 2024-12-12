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        Haberler Magazin Dr. Özlem Cankurtaran'a veda: Pek çok ünlü isim cenazeye katıldı - Magazin haberlei

        Dr. Özlem Cankurtaran'a veda

        İki gün önce hayatını kaybeden ÇABA Derneği'nin Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran, son yolculuğuna uğurlandı. Pek çok ünlü isim, Cankurtaran'ın cenazesine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:27
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        ÇABA Derneği Onursal Başkanı, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı nedeniyle vefat etti.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cankurtaran için Zincirlikuyu Camii'nden öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Hülya Avşar, Orhan Gencebay, Ali Sunal, Hamdi Alkan, İbrahim Büyükak'ın yanı sıra iş ve cemiyet dünyasından da pek çok isim katıldı.

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        Dr. Özlem Cankurtaran'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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        Hülya Avşar, "Hayat, ne söyleyebiliriz böyle zamanlarda... Birçok dostu var, sevilen biriydi. Mekânı cennet olsun" dedi.

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        Demet Akbağ

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        Ali Sunal

        7

        Hamdi Alkan

        8

        Orhan Gencebay

        9

        Defne Samyeli

        10

        Oğuzhan Koç

        11

        Keremcem

        12

        Ali Ağaoğlu

        13

        Feryal Gülman

        14

        Şebnem Çapa

        15

        Sevil Sabancı

        16

        Aslı Gümüşel - Metin Şen

        17

        Asuman Güreli - Hüsnü Güreli

        18

        Ayşegül Dinçkök

        19

        Begüm Özer - Begüm Karamahmutoğlu

        20

        Aslı Pehlivanlar

        21

        Zeynep Çarmıklı

        22

        Arzu Çebi

        23

        Yasemin Kahmi

        24

        Zeynep Üstünel

        25

        Serra Türker

        26

        Selim Kosif

        27

        Selma Türkeş

        28

        Ruken Mızraklı

        29

        Osman Çarmıklı

        30

        Öznur Yakın

        31

        Dilek İmamoğlu

        32

        Berna Yılmaz

        33

        Beste Yurttaş

        34

        Bilgün Dereli

        35

        Eda Kosif

        36

        Emine Özilhan

        37

        Dilek Türker

        #Dr. Özlem Cankurtaran
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