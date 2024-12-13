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        Haberler Dünya AB, Suriyeli mültecilerin zorla geri gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" belirtti | Dış Haberler

        AB, Suriyeli mültecilerin zorla geri gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" belirtti

        Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki durumun "oldukça değişken" olduğunu söyleyen AB yetkilileri, mevcut şartlarda AB ülkelerindeki Suriyeli mültecilerin zorla gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 07:33 Güncelleme: 13.12.2024 - 07:33
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        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
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        Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun iç ilişkiler ve göçten sorumlu üyesi Magnus Brunner, Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'deki durumun "oldukça değişken" olduğunu ve mevcut şartlarda AB ülkelerindeki Suriyeli mültecilerin zorla gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" söyledi.

        Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ve AB Komisyonunun iç ilişkiler ve göçten sorumlu üyesi Brunner, AB ülkelerinin adalet ve içişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

        Brunner, Esad rejiminin devrildiği Suriye'deki durumun "oldukça değişken olduğunu" belirterek, mevcut koşullar altında AB ülkelerinde yaşayan Suriyeli mültecilerin zorla gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" ifade etti.

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        "DURUM OLDUKÇA DEĞİŞKEN"

        Suriye ve sınır bölgelerinde yaşananları yakından takip ettiklerini anlatan Brunner, şunları kaydetti:

        "Şu an için durum oldukça değişken. Bir yandan fırsatlar, diğer yandan da riskler olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar iktidarın devri oldukça barışçıl olsa da yeni aktörlerin yönü ve yaklaşımı hakkında çok az şey biliyoruz. Dolayısıyla şimdilik bunun üye ülkelerde ve tüm bölgede yaşayan Suriyeliler için ne anlama geldiğine dair somut sonuçlar çıkarmanın çok zor olduğunu söyleyebilirim. Tüm Avrupa'daki Suriyeli diaspora arasında kutlamalar olduğunu söyleyebilirim. Bana göre bu aslında ilk adım olarak gönüllü geri dönüşlere odaklanılması gerektiğini gösteriyor. Bu pek çok Suriyeli için cazip olabilir ancak şimdilik zorunlu geri dönüşün mümkün olmadığını söyleyebilirim."

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        GERİ DÖNÜŞLER İÇİN "MALİ TEŞVİK" SAĞLANABİLİR

        Zorunlu geri dönüşlerle ilgili dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Brunner, "Çünkü durumun ne olacağını ve yeni hükümetin ya da yeni liderlerin önümüzdeki haftalarda, günlerde, aylarda nasıl davranacaklarını, ne yapacaklarını henüz bilmiyoruz. Yani bu konuda karar vermek için henüz çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

        "Ülkelerine geri dönmek isteyen Suriyeliler için bazı mali teşvikler olması gerektiğini düşünüyor musunuz ve AB Komisyonu mali teşvik vermek isteyen üye ülkelerle işbirliği yapar mı?" sorusuna Brunner, "Cevabım, evet. Bence gönüllü geri dönüşleri desteklemeliyiz. Para konusuna gelince, buna da cevabım evet." yanıtını verdi.

        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Avrupa'da "Suriyelilerin geri gönderilmesi" tartışması başlamıştı. Aralarında AB üyelerinin de olduğu birçok Avrupa ülkesi sığınma uygulamalarını gözden geçireceklerini, Suriyelilerin bekleyen sığınma başvurularını askıya almayı düşündüklerini veya askıya aldıklarını duyurmuştu.

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