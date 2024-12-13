Kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Deniz Akkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatmış ve emekli manken hakkında; önce gözaltı, ardından da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tüm bu olaylar yaşanırken nerede olduğu bilinmeyen Deniz Akkaya, sosyal medya platformu X'ten bolca paylaşım yapmaya devam ediyor. REKLAM "KENDİ HAYATIMA DÖNMEK İSTİYORUM"

Hakkında çıkarılan gözaltı ve yakalama kararını görmezden gelen Deniz Akkaya, yayımladığı yeni mesajında; "Şu leş gibi insanların, leş gibi hayatlarından kurtulup, kendi hayatıma dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı. "BİRBİRİMİZİ MOTİVE EDECEĞİZ"

Sağlıklı beslenmeyi ifade eden bir kareyi yayımlayan Deniz Akkaya, daha sonra sözlerini; "İnsanlara böyle paylaşımlar yaparak çok dua aldım. Sağlıkları için çok motive etmeye çalıştım. Tekrar o güzel günlere döneceğiz, az kaldı. Bu pis negatif enerjilerinden Allah'ın izniyle çıkacağız. Yine spor yaparken yine koşarken yine böyle gerçek gıdaları tüketirken birbirimizi motive edeceğiz" ifadeleriyle sonlandırdı.